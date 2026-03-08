Feminicídio: em plena véspera do Dia da Mulher, marido confessa matar esposa em Anastácio

Redes Sociais

Em pleno Dia Internacional da Mulher, data que simboliza a luta, a resistência e a celebração das conquistas femininas, o município de Anastácio amanhece em luto ao enterrar mais uma mulher que foi morta de forma trágica no MS. Enquanto muitas deveriam estar se preparando para celebrar este 8 de março, Leise Aparecida Cruz foi encontrada morta dentro de casa. O principal suspeito do crime é o próprio marido, Edson Campos Delgado, que inicialmente tentou sustentar a versão de suicídio, mas acabou confessando ter asfixiado a esposa. O caso se soma à preocupante estatística de feminicídios no estado do Mato Grosso do Sul.

Leise Aparecida Cruz foi encontrada morta dentro de casa, na Rua Professora Cleusa Batista, em Anastácio, na sexta-feira, 06. Inicialmente Edson Campos Delgado disse às autoridades que havia encontrado a esposa sem vida e levantou a hipótese de suicídio.

A Polícia Civil foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar após receber a informação sobre o caso. Investigadores, acompanhados pelo delegado responsável Ronaldo Jacob e pela perícia, foram ao local, onde constataram que a área já estava preservada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o relato inicial do suspeito, ele saiu para trabalhar por volta das 7h, deixando a esposa em casa. Por volta das 13h, retornou para levar o almoço e disse que ela aparentava estar bem, voltando em seguida ao trabalho. À noite, por volta das 22h30, ao retornar, encontrou a residência totalmente escura, o que considerou estranho. A porta principal estava trancada, então ele entrou por outra porta com vidro quebrado. Dentro da casa, encontrou a esposa deitada na cama, de bruços. Sem obter resposta ao chamá-la, acionou o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito.

Durante o depoimento, Edson também relatou que a esposa sofria de depressão, fazia uso de medicação controlada e já teria tentado suicídio anteriormente. Ele mencionou ainda que Leise reclamava de dores no estômago após usar Mounjaro, medicamento para perda de peso adquirido no Paraguai.

Com o avanço das investigações, porém, Edson confessou ter matado a esposa por asfixia. Perícia no local e exame necroscópico foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte. Este já é o 6º caso de feminicídio registrado no Estado, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Muito conhecida e querida pelos moradores do bairro Afonso Paim, Leise Aparecida Cruz era descrita por amigos e vizinhos como uma pessoa amável, atenciosa, vaidosa e extremamente carinhosa com todos ao seu redor. A vítima deixa dois filhos: uma filha, que está grávida, e um menino de apenas 3 anos. O seu enterro aconteceu na manhã deste domingo (8), dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o que tornou a despedida ainda mais marcada pela comoção entre familiares e amigos.



Estamos em luto mais uma vez. Neste momento de extrema dor, prestamos nossa solidariedade a toda a família e amigos de Leise Aparecida.