Acessibilidade

17 de Julho de 2026 • 08:21

Buscar

Últimas notícias
X
Chegou o dia em Anastácio!

João Gomes abre Festa da Farinha 2026 nesta sexta-feira

Evento começa nesta sexta-feira, na Praça Arandu, e reúne música, culinária regional, agricultura familiar e valorização da cultura nordestina

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 07:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Gomes, grande atração na abertura da Festa da Farinha 2026 / Divulgação

Começa na noite desta sexta-feira (17), em Anastácio, a 18ª Festa da Farinha, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul. Realizada na Praça Arandu, a festa reúne gastronomia típica, atrações musicais, artesanato, produtos da agricultura familiar e promete receber milhares de visitantes durante os dois dias de programação.

Criada para homenagear a forte influência da colônia nordestina no município, especialmente das famílias da zona rural, a Festa da Farinha também celebra a mandioca, principal produto agrícola da região e ingrediente de diversas receitas que fazem parte da identidade local.

A abertura da programação musical será marcada por dois grandes shows. O cantor João Gomes, um dos principais nomes do piseiro e do forró da atualidade, sobe ao palco para animar o público. Na mesma noite, a banda Lendas 67 também promete levantar a Praça Arandu com um repertório que revive os grandes clássicos do Grupo Tradição.

Banda Lendas 67 se apresenta na primeira noite do evento em Anastácio

Além das atrações musicais, o público poderá saborear pratos preparados à base de mandioca, como tapioca, bolo de puba, pães, coxinhas e a tradicional buchada de bode, além de outras receitas que preservam a culinária típica da região.

A praça de alimentação também será vitrine para produtores da agricultura familiar, que levarão doces, queijos, pimentas, hortaliças e artesanato, fortalecendo a economia local e valorizando o trabalho desenvolvido no campo.

Mais do que um evento gastronômico, a Festa da Farinha mantém viva uma tradição transmitida entre gerações, preservando a cultura nordestina e a importância da mandioca para a história e a economia de Anastácio.

Registro na noite desta quinta-feira: estrutura pronta para o evento - Reprodução

A programação continua no sábado (18), com mais atrações culturais e o aguardado show da dupla Munhoz & Mariano, encerrando a edição de 2026.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Arraiá da inclusão

Ceame-TEA promove Festa Julina para crianças atendidas em Anastácio

Contagem regressiva em Anastácio

Munhoz & Mariano levarão grandes sucessos para 18ª Festa da Farinha

Esporte

Inscrições para os Jogos Evangélicos de Anastácio seguem abertas até sexta-feira

Competição reunirá igrejas do município em disputas de futsal a partir do dia 27 de julho

Anastácio

Festa da Farinha terá Lendas 67 revivendo clássicos do Grupo Tradição

Publicidade

URGENTE

Bebê agredido pela mãe em Anastácio é transferido para Santa Casa

ÚLTIMAS

Trânsito

Radares deixam fase educativa e passam a aplicar multas em Campo Grande

Equipamentos começam a autuar condutores que excederem os limites de velocidade; ao todo, foram instalados oito controladores

Integração

Acordo entre Brasil e Paraguai fortalece projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã

Nova política de integração aérea da América do Sul reforça proposta defendida na fronteira e apoiada pelo senador Nelsinho Trad

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo