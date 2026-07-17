João Gomes abre Festa da Farinha 2026 nesta sexta-feira

Evento começa nesta sexta-feira, na Praça Arandu, e reúne música, culinária regional, agricultura familiar e valorização da cultura nordestina
João Gomes, grande atração na abertura da Festa da Farinha 2026 / Divulgação
Começa na noite desta sexta-feira (17), em Anastácio, a 18ª Festa da Farinha, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Mato Grosso do Sul. Realizada na Praça Arandu, a festa reúne gastronomia típica, atrações musicais, artesanato, produtos da agricultura familiar e promete receber milhares de visitantes durante os dois dias de programação.
Criada para homenagear a forte influência da colônia nordestina no município, especialmente das famílias da zona rural, a Festa da Farinha também celebra a mandioca, principal produto agrícola da região e ingrediente de diversas receitas que fazem parte da identidade local.
A abertura da programação musical será marcada por dois grandes shows. O cantor João Gomes, um dos principais nomes do piseiro e do forró da atualidade, sobe ao palco para animar o público. Na mesma noite, a banda Lendas 67 também promete levantar a Praça Arandu com um repertório que revive os grandes clássicos do Grupo Tradição.
Além das atrações musicais, o público poderá saborear pratos preparados à base de mandioca, como tapioca, bolo de puba, pães, coxinhas e a tradicional buchada de bode, além de outras receitas que preservam a culinária típica da região.
A praça de alimentação também será vitrine para produtores da agricultura familiar, que levarão doces, queijos, pimentas, hortaliças e artesanato, fortalecendo a economia local e valorizando o trabalho desenvolvido no campo.
Mais do que um evento gastronômico, a Festa da Farinha mantém viva uma tradição transmitida entre gerações, preservando a cultura nordestina e a importância da mandioca para a história e a economia de Anastácio.
Registro na noite desta quinta-feira: estrutura pronta para o evento - Reprodução
A programação continua no sábado (18), com mais atrações culturais e o aguardado show da dupla Munhoz & Mariano, encerrando a edição de 2026.
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