Festa da Farinha começa hoje com show de Munhoz e Mariano em Anastácio

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Tem início nesta sexta-feira (2) a 17ª edição da Festa da Farinha em Anastácio, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da região. A festa marca também o início das comemorações pelos 60 anos de emancipação do município, celebrados oficialmente no dia 8 de maio, e segue até domingo (4) com uma programação repleta de música, cultura e tradição.



A abertura da festa, nesta sexta, será em grande estilo, com shows de artistas consagrados nacionalmente e talentos da terra. Sobem ao palco da Praça Arandú as duplas Munhoz & Mariano e Guilherme & Benuto, atrações principais da noite. Também se apresentam Michel & Felipe, Gleici Helena, Raffa & Ruan, Gustavo Henrique, o Grupo Nosso Balanço e o Padre Carlos Eduardo, garantindo um repertório variado que promete agradar públicos de todas as idades.



Com entrada gratuita, a Festa da Farinha é uma celebração popular que já se tornou símbolo de identidade e orgulho para Anastácio. A estrutura montada para o evento inclui praça de alimentação com comidas típicas, barracas de artesanato, segurança reforçada e espaço para toda a família aproveitar com tranquilidade.



A expectativa é de que milhares de pessoas passem pela Praça Arandú ao longo dos três dias de evento, movimentando o turismo local e valorizando a cultura regional.



Programação desta sexta-feira (02/05):



Munhoz & Mariano



Guilherme & Benuto



Michel & Felipe



Gleici Helena



Raffa & Ruan



Gustavo Henrique



Grupo Nosso Balanço



Padre Carlos Eduardo

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!