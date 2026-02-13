Festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes marca dias de fé em Anastácio

Entre os dias 2 e 11 de fevereiro, a comunidade católica de Anastácio viveu momentos intensos de fé, tradição e confraternização durante a festa e novena em honra à padroeira de Anastácio MS
Entre os dias 2 e 11 de fevereiro, a comunidade católica de Anastácio viveu momentos intensos de fé, tradição e confraternização durante a festa e novena em honra à padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. A programação religiosa e social reuniu muitos fiéis e contou com a presença de padres e bispos da Igreja.
Desde o dia 2, a parte religiosa foi realizada com missas todas as noites, sempre precedidas pelo Santo Terço Mariano, Cada noite da novena foi presidida por um sacerdote convidado, proporcionando reflexões e mensagens diversificadas à comunidade, fortalecendo a espiritualidade e a devoção à padroeira. As celebrações reuniram comunidades locais e visitantes em momentos de oração e reflexão.
A programação festiva também contou com atrações culturais. Na quinta e na sexta-feira, foi realizado o Festival de Música Sertaneja, com premiações voltadas a músicos de sertanejo raiz não profissionais, valorizando talentos locais. No sábado, a comunidade participou de um animado show baile dançante com o Grupo Zíngaro. No domingo, o tradicional almoço festivo foi animado pelo grupo Trem Bão, promovendo integração e alegria entre os participantes.
Na segunda e na terça-feira, as missas seguiram normalmente no período noturno. A celebração da terça-feira contou com a presença de Dom Vitório, arcebispo emérito da Arquidiocese de Campo Grande, reforçando a importância do evento para a região.
O ponto alto das comemorações aconteceu no dia 11 de fevereiro, dia da padroeira. Pela manhã, foi realizada uma missa com os idosos. E as 17h, uma carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes pelas principais comunidades da cidade de Anastácio. O percurso passou pela Comunidade Santo Afonso, Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Comunidade de São Francisco e retornou à igreja Matriz.
Encerrando as festividades, foi celebrada a Missa Solene campal em honra a Nossa Senhora de Lourdes, presidida por nosso bispo diocesano Dom Pedro. Durante a celebração, aconteceu a coroação da imagem da padroeira e a tradicional queima de fogos, emocionando os fiéis presentes.
A festa reafirmou a fé e a união da comunidade, consolidando mais uma edição marcada pela devoção, participação popular e fortalecimento da tradição religiosa local.
