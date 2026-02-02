Festival Viva Praia 2026 movimenta a Prainha de Anastácio

O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Prainha de Anastácio recebeu, no último sábado (31), o Festival Viva Praia 2026, evento que reuniu atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e atraiu grande participação do público.
Ao longo do dia, a programação promoveu atividades voltadas ao esporte, à saúde e à integração entre os participantes, reforçando o uso da Prainha como espaço destinado à prática esportiva e ao lazer ao ar livre.
O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bombeiros
Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade
Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva
Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio
Tempo
A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região
Aquidauana
Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS