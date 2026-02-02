Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 11:49

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

Festival Viva Praia 2026 movimenta a Prainha de Anastácio

O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prainha de Anastácio recebeu, no último sábado (31), o Festival Viva Praia 2026, evento que reuniu atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e atraiu grande participação do público.

Ao longo do dia, a programação promoveu atividades voltadas ao esporte, à saúde e à integração entre os participantes, reforçando o uso da Prainha como espaço destinado à prática esportiva e ao lazer ao ar livre.

O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Igreja Vitória Pantanal realiza hoje ação de doação de roupas em Anastácio

• Motorista perde controle e cai na Ponte Boiadeira em Anastácio

• Novenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes começa amanhã em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Anastácio inicia 1ª Vigência 2026 do Programa Bolsa Família

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

Gestão

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Publicidade

Risco

Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

ÚLTIMAS

Tempo

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região

Aquidauana

Produção de rapadura preserva história e identidade da família Jordão na Aldeia Bananal

Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo