Festival Viva Praia 2026 movimenta a Prainha de Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prainha de Anastácio recebeu, no último sábado (31), o Festival Viva Praia 2026, evento que reuniu atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e atraiu grande participação do público.



Ao longo do dia, a programação promoveu atividades voltadas ao esporte, à saúde e à integração entre os participantes, reforçando o uso da Prainha como espaço destinado à prática esportiva e ao lazer ao ar livre.



O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade.

