Fiocruz e Saúde de Anastácio unem esforços em estudo sobre Chikungunya

A ação está sendo acompanhada pelo Secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga, e conta com a presença da Médica Pesquisadora Dra. Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira e do Médico Infectologista Dr. Kevan Akrami, ambos da FIOCRUZ / Reprodução

Anastácio recebe uma importante ação em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) voltada para o enfrentamento das arboviroses.

Desde o dia 26 e até o dia 28, começou a ser aplicado o estudo intitulado “Desvendando as complicações da Chikungunya através da medicina de precisão em Saúde Pública: um estudo integrado de epidemiologia e patogênese”.

O projeto tem como foco o diagnóstico precoce e o aprofundamento do conhecimento sobre a doença.

A iniciativa é acompanhada de perto pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e conta com a presença de renomados pesquisadores da Fiocruz: a médica pesquisadora Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira e o médico infectologista Kevan Akrami.

Os atendimentos estão sendo realizados na ESF Alfredo Garcia, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A população com suspeita de infecção aguda por arbovírus — como dengue, zika e chikungunya — pode participar da ação, que inclui a coleta de amostras biológicas (sangue, urina e saliva) para testagem molecular (RT-PCR), além de exames imunológicos que irão contribuir com os objetivos científicos do estudo. Os casos suspeitos também estão sendo devidamente notificados no sistema de vigilância epidemiológica.

Além dos atendimentos e coletas, o projeto contempla atividades educativas com os profissionais de saúde do município, visando aprimorar a qualificação técnica para o enfrentamento das arboviroses. Pacientes com dificuldade de locomoção podem solicitar transporte gratuito diretamente ao enfermeiro responsável pela sua Unidade de Saúde da Família (ESF) de referência.

A ação reforça o compromisso de Anastácio com a saúde pública, trazendo ciência, prevenção e atendimento direto à população — e coloca o município em destaque nacional no campo da pesquisa epidemiológica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!