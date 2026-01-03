Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026 • 11:08

Buscar

Últimas notícias
X
Anastácio

Focos de incêndio atingem fios de alta tensão

Diversos bairros de Anastácio e Aquidauana ficaram sem energia nesta sexta-feira (02)

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 07:55

Atualizado em 03/01/2026 às 08:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fogo em fiação de alta tensão / Você Repórter/ O Pantaneiro

Focos de incêndio registrados no início da noite desta sexta-feira (02) atingiram fios de alta tensão nas proximidades do cruzamento da avenida Carlos Luzardo com a rua dos Expedicionários, em Anastácio, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros dos municípios de Anastácio e Aquidauana.

Segundo informações apuradas no local, as chamas alcançaram a rede elétrica, provocando falhas no sistema de distribuição e resultando em um apagão que durou aproximadamente uma hora.

Equipes da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local. De forma emergencial, os técnicos realizaram os reparos necessários na rede atingida, conseguindo restabelecer o fornecimento de energia nas residências e estabelecimentos afetados.

Bairros sem luz

Apesar do transtorno, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas, mas a ocorrência reforça o alerta para os riscos de queimadas, especialmente em áreas próximas à rede elétrica, que podem comprometer serviços essenciais e colocar a população em perigo.

A Energisa orienta que, ao identificar focos de incêndio ou situações de risco envolvendo a rede elétrica, a população acione imediatamente os canais oficiais da concessionária ou o Corpo de Bombeiros, evitando qualquer tipo de aproximação do local.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Conserto emergencial pode afetar abastecimento de água em Anastácio

Anastácio

Carro capota próximo à entrada do Assentamento Monjolinho

Anastácio

Mercado de Anastácio sofre arrombamento durante a madrugada

Do local, os criminosos furtaram dinheiro em espécie, causando prejuízo ao proprietário.

Anastácio

Mais um: acidente entre moto e bicicleta elétrica em Anastácio

Publicidade

Pausa

Recesso de serviços em Anastácio vai até o dia 4 de janeiro

ÚLTIMAS

Geral

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026

Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição

Aquidauana

Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo