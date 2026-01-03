Focos de incêndio atingem fios de alta tensão

Diversos bairros de Anastácio e Aquidauana ficaram sem energia nesta sexta-feira (02)
Fogo em fiação de alta tensão / Você Repórter/ O Pantaneiro
Focos de incêndio registrados no início da noite desta sexta-feira (02) atingiram fios de alta tensão nas proximidades do cruzamento da avenida Carlos Luzardo com a rua dos Expedicionários, em Anastácio, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros dos municípios de Anastácio e Aquidauana.
Segundo informações apuradas no local, as chamas alcançaram a rede elétrica, provocando falhas no sistema de distribuição e resultando em um apagão que durou aproximadamente uma hora.
Equipes da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local. De forma emergencial, os técnicos realizaram os reparos necessários na rede atingida, conseguindo restabelecer o fornecimento de energia nas residências e estabelecimentos afetados.
Apesar do transtorno, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram oficialmente divulgadas, mas a ocorrência reforça o alerta para os riscos de queimadas, especialmente em áreas próximas à rede elétrica, que podem comprometer serviços essenciais e colocar a população em perigo.
A Energisa orienta que, ao identificar focos de incêndio ou situações de risco envolvendo a rede elétrica, a população acione imediatamente os canais oficiais da concessionária ou o Corpo de Bombeiros, evitando qualquer tipo de aproximação do local.
