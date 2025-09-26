Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:42

Polícia

Força Tática prende quatro pessoas por tráfico e apreende arma em Anastácio

A ação resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas conhecido como "Chácara da Susi"

Da redação

Publicado em 26/09/2025 às 09:40

Atualizado em 26/09/2025 às 09:44

Divulgação/ PM

Quatro pessoas foram presas pela Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar durante uma operação realizada na noite de quinta-feira (25), no bairro Jardim Moura, em Anastácio. A ação resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas conhecido como “Chácara da Susi”.

No local, os policiais apreenderam porções de substância análoga ao skunk, pasta base de cocaína, um pé de maconha, além de um revólver calibre .38, 12 munições, aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro e aparelhos celulares.

Os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

