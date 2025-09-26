Força Tática prende quatro pessoas por tráfico e apreende arma em Anastácio

A ação resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas conhecido como "Chácara da Susi"
Divulgação/ PM
Quatro pessoas foram presas pela Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar durante uma operação realizada na noite de quinta-feira (25), no bairro Jardim Moura, em Anastácio. A ação resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas conhecido como “Chácara da Susi”.
No local, os policiais apreenderam porções de substância análoga ao skunk, pasta base de cocaína, um pé de maconha, além de um revólver calibre .38, 12 munições, aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro e aparelhos celulares.
Os quatro envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Informe Publicitário
Ação
Ocorrências foram registradas pela Polícia Militar
Polícia
Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado
Educação
Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS