Formaturas do Proerd celebram aprendizado e prevenção em Anastácio

Alunos receberam medalhas e certificados pela conclusão do curso; eventos aconteceram no Centro de Convenções
A programação de formaturas do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) vem reunindo alunos, familiares, educadores e autoridades ao longo desta semana, no Centro de Convenções de Anastácio. Na terça-feira (18), foi realizada a formatura do Proerd Kids, enquanto a quarta-feira (19) foi marcada pela conclusão do curso para estudantes do 5º ano.
Na primeira noite, participaram as crianças das escolas municipais Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres e Jardim Independência. A cerimônia marcou o encerramento de uma etapa de aprendizado e conscientização, com os alunos recebendo certificados e medalhas.
Além da celebração, o momento reforçou conhecimentos trabalhados durante o programa, voltados à prevenção e à importância de fazer escolhas mais seguras e responsáveis. As famílias também acompanharam a formatura, compartilhando com as crianças um momento de reconhecimento pelo aprendizado.
Já na noite desta quarta-feira (19), a formatura teve como protagonistas os estudantes do 5º ano das escolas municipais Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres, Jardim Independência e Teodoro Rondon.
Acompanhados pelos familiares, os alunos receberam medalhas e certificados pela conclusão do Proerd, desenvolvido em parceria entre a Polícia Militar e a Administração Municipal, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação).
A cerimônia também reuniu representantes do poder público e da Polícia Militar. Participaram o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, representando o prefeito Manoel Aparecido, o Cido (PSDB); a representante da Secretaria Municipal de Educação, Thayane Alonso; e o tenente-coronel William Silva do Nascimento, comandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar).
*Fotos: Divulgação
Atuação conjunta
Encontro aconteceu durante a manhã desta quarta-feira; furtos recentes prejudicaram a conclusão da instalação da rede elétrica na região
Política
Thalles Tomazelli disse que prefeitos e prefeitas apoiam candidatura de Azambuja ao Senado; declaração ocorreu durante agenda em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS