Formaturas do Proerd celebram aprendizado e prevenção em Anastácio

A programação de formaturas do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) vem reunindo alunos, familiares, educadores e autoridades ao longo desta semana, no Centro de Convenções de Anastácio. Na terça-feira (18), foi realizada a formatura do Proerd Kids, enquanto a quarta-feira (19) foi marcada pela conclusão do curso para estudantes do 5º ano.

Na primeira noite, participaram as crianças das escolas municipais Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres e Jardim Independência. A cerimônia marcou o encerramento de uma etapa de aprendizado e conscientização, com os alunos recebendo certificados e medalhas.

Além da celebração, o momento reforçou conhecimentos trabalhados durante o programa, voltados à prevenção e à importância de fazer escolhas mais seguras e responsáveis. As famílias também acompanharam a formatura, compartilhando com as crianças um momento de reconhecimento pelo aprendizado.

Alunos do 5º ano concluem formação

Já na noite desta quarta-feira (19), a formatura teve como protagonistas os estudantes do 5º ano das escolas municipais Alcebíades Alves de Albres, Honorivaldo Alves de Albres, Jardim Independência e Teodoro Rondon.

Acompanhados pelos familiares, os alunos receberam medalhas e certificados pela conclusão do Proerd, desenvolvido em parceria entre a Polícia Militar e a Administração Municipal, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

A cerimônia também reuniu representantes do poder público e da Polícia Militar. Participaram o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, representando o prefeito Manoel Aparecido, o Cido (PSDB); a representante da Secretaria Municipal de Educação, Thayane Alonso; e o tenente-coronel William Silva do Nascimento, comandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

*Fotos: Divulgação

