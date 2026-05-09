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ESTRAGOS

Forte chuva provoca desabamento de parte do muro do Cemitério de Anastácio

Com a força da água e o solo encharcado, parte da estrutura do muro não resistiu e veio abaixo, expondo a área interna do cemitério.

Redação

Publicado em 09/05/2026 às 16:42

Atualizado em 09/05/2026 às 17:18

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As fortes chuvas que atingiram Anastácio nas últimas 24 horas provocaram o desabamento de parte do muro do Cemitério Municipal Perpétuo Socorro.

O incidente ocorreu após o grande volume de chuva registrado entre sexta-feira (08) e sábado (09). Segundo dados da Defesa Civil, Anastácio e Aquidauana acumularam mais de 130 milímetros de precipitação em 24 horas, o maior volume registrado em Mato Grosso do Sul neste período.

Com a força da água e o solo encharcado, parte da estrutura do muro não resistiu e veio abaixo, expondo a área interna do cemitério. O local é considerado de grande importância histórica e afetiva para a população anastaciana, já que abriga sepultamentos de diversas famílias tradicionais da cidade.

A situação gerou preocupação quanto à segurança e à preservação do espaço, especialmente diante da continuidade das chuvas e da possibilidade de novos desmoronamentos em áreas comprometidas pela umidade.

De acordo com informações preliminares, o caso já foi comunicado ao Poder Executivo Municipal, que deverá adotar medidas emergenciais para isolamento da área afetada, evitando riscos para visitantes e moradores próximos ao local.

Além da interdição do trecho danificado, a expectativa é de que posteriormente seja elaborado um plano para reconstrução do muro atingido pelo temporal.

As chuvas intensas também provocaram transtornos em outros pontos de Anastácio e Aquidauana, incluindo alagamentos, lama e o adiamento da tradicional Festa da Farinha por questões de segurança.

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