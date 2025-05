Fórum chama pessoas sem Registro Civil para se regularizar de graça

Meritíssimo Juiz de Anastácio convoca pessoas sem registro para comparecer ao Fórum e regularizar sua situação / Divulgação

O Fórum da Comarca de Anastácio está na Semana Nacional do Registro Civil, desenvolvida pelo Conselho nacional de Justiça. A campanha tem a finalidade de acabar com o subregistro e aumentar o acesso à documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A campanha começou nesta segunda-feira, dia 12, e vai até o próximo dia 16. Quem não possui Registro de Nascimento, deve ir até o Fórum para obter seu Registro de graça. Quem está em união estável e deseja oficializar o casamento, também poderá ser beneficiado. Até quem deseja mudar de nome, pode fazer isso durante esta semana.

No dia 15, quinta-feira, o Juiz Dr. Luciano pedro Beladelli, diretor do Foro da Comarca de Anastácio, fará a cerimônia oficial da campanha, às 13h30, no Plenário do Tribunal do Júri de Anastácio. Toda a sociedade civil está convidada.