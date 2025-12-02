Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 13:13

Buscar

Últimas notícias
X
Debate

Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

A programação contou com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e atividades formativas desenvolvidas

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação realizou, no sábado (29), o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo no Assentamento Monjolinho. O encontro reuniu profissionais da educação, pesquisadores e moradores da região com o objetivo de discutir a Educação do Campo, seus desafios, práticas pedagógicas e perspectivas para o atendimento das comunidades rurais.

A programação contou com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e atividades formativas desenvolvidas ao longo do dia. Os participantes trataram de temas relacionados às identidades do campo, aos saberes locais e às demandas específicas das escolas situadas em áreas rurais.

O fórum promoveu espaço de diálogo entre comunidade, educadores e gestão municipal, com foco na construção de estratégias voltadas à ampliação e ao aprimoramento das políticas de Educação do Campo. A iniciativa buscou fortalecer a relação entre escola e território e organizar propostas para o desenvolvimento educacional nas comunidades atendidas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

• Cruz Vermelha faz campanha contra câncer de pele em Aquidauana e Anastácio

• Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

Ferramenta

Anastácio capacita profissionais para fortalecer atendimento em saúde mental

Luto

Pecuarista Rodrigo Albres morre de câncer aos 48 anos

Mesmo tendo passado por uma cirurgia recente, o pecuarista não resistiu e morreu nesta sexta-feira

Justiça

Juiz Luciano Beladelli conquista 3º lugar em prêmio nacional com projeto inovador em Anastácio

Publicidade

21 Dias de Ativismo

Anastácio promove evento pelos Fim da Violência contra a Mulher

ÚLTIMAS

Oportunidade

Dezembro começa com 36 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais

Polícia

Carro com placas de Aquidauana é apreendido com mais de 600 kg de maconha

O veículo utilizado no transporte da droga circulava com placas de Aquidauana, embora tivesse identificação adulterada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo