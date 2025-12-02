Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação realizou, no sábado (29), o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo no Assentamento Monjolinho. O encontro reuniu profissionais da educação, pesquisadores e moradores da região com o objetivo de discutir a Educação do Campo, seus desafios, práticas pedagógicas e perspectivas para o atendimento das comunidades rurais.



A programação contou com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e atividades formativas desenvolvidas ao longo do dia. Os participantes trataram de temas relacionados às identidades do campo, aos saberes locais e às demandas específicas das escolas situadas em áreas rurais.



O fórum promoveu espaço de diálogo entre comunidade, educadores e gestão municipal, com foco na construção de estratégias voltadas à ampliação e ao aprimoramento das políticas de Educação do Campo. A iniciativa buscou fortalecer a relação entre escola e território e organizar propostas para o desenvolvimento educacional nas comunidades atendidas.

