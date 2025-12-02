Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

A programação contou com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e atividades formativas desenvolvidas
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação realizou, no sábado (29), o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo no Assentamento Monjolinho. O encontro reuniu profissionais da educação, pesquisadores e moradores da região com o objetivo de discutir a Educação do Campo, seus desafios, práticas pedagógicas e perspectivas para o atendimento das comunidades rurais.
A programação contou com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e atividades formativas desenvolvidas ao longo do dia. Os participantes trataram de temas relacionados às identidades do campo, aos saberes locais e às demandas específicas das escolas situadas em áreas rurais.
O fórum promoveu espaço de diálogo entre comunidade, educadores e gestão municipal, com foco na construção de estratégias voltadas à ampliação e ao aprimoramento das políticas de Educação do Campo. A iniciativa buscou fortalecer a relação entre escola e território e organizar propostas para o desenvolvimento educacional nas comunidades atendidas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Mesmo tendo passado por uma cirurgia recente, o pecuarista não resistiu e morreu nesta sexta-feira
Oportunidade
As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais
Polícia
O veículo utilizado no transporte da droga circulava com placas de Aquidauana, embora tivesse identificação adulterada
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS