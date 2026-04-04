Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
Fórum de Anastácio MS / O Pantaneiro
A cidade de Anastácio será palco de uma importante ação de cidadania com a realização da Semana Nacional do Registre-se. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à documentação básica para a população, promovendo inclusão social e o exercício pleno de direitos.
Como parte da programação, será realizada uma cerimônia de casamento coletivo no dia 15 de abril, no Fórum de Anastácio. O evento reunirá diversos casais que terão a oportunidade de oficializar a união de forma gratuita, em uma cerimônia organizada pelo sistema de Justiça em parceria com instituições locais.
A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.
Além do casamento coletivo, a programação da semana inclui atendimentos voltados à regularização de documentos, facilitando o acesso da população a serviços essenciais. A expectativa é de que a iniciativa beneficie dezenas de famílias no município, fortalecendo vínculos e garantindo direitos fundamentais.
A cerimônia promete ser um momento especial para os participantes, marcando não apenas a oficialização das uniões, mas também a promoção da cidadania e da dignidade para a população de Anastácio.
Política
Anastácio recebe veículos para reforço da frota municipal
Suspeito se apresenta à Polícia Civil e caso de homicídios em Anastácio avança
Polícia Civil segue em busca de outro envolvido em homicídios em Anastácio
SAÚDE
Município está em situação de emergência devido ao número de casos
SORTE
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário do MS
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS