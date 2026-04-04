Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

Fórum de Anastácio MS / O Pantaneiro

A cidade de Anastácio será palco de uma importante ação de cidadania com a realização da Semana Nacional do Registre-se. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à documentação básica para a população, promovendo inclusão social e o exercício pleno de direitos.

Como parte da programação, será realizada uma cerimônia de casamento coletivo no dia 15 de abril, no Fórum de Anastácio. O evento reunirá diversos casais que terão a oportunidade de oficializar a união de forma gratuita, em uma cerimônia organizada pelo sistema de Justiça em parceria com instituições locais.

A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.

Além do casamento coletivo, a programação da semana inclui atendimentos voltados à regularização de documentos, facilitando o acesso da população a serviços essenciais. A expectativa é de que a iniciativa beneficie dezenas de famílias no município, fortalecendo vínculos e garantindo direitos fundamentais.

A cerimônia promete ser um momento especial para os participantes, marcando não apenas a oficialização das uniões, mas também a promoção da cidadania e da dignidade para a população de Anastácio.

