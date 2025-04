Fumacê passa por seis regiões de Anastácio nesta terça-feira

Divulgação

A Prefeitura de Anastácio segue intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesta terça-feira (29), o serviço de fumacê vai contemplar seis localidades do município, incluindo os bairros Novo Horizonte, Vila Assoi, Antônio Clementino, COHAB, a região do Arapongas, além dos entornos do hospital e do cemitério.



A aplicação do inseticida será feita em dois períodos do dia: das 5h às 8h e das 17h às 20h. Durante esse horário, os moradores devem seguir algumas orientações importantes para garantir a eficácia do produto e a segurança da população:



Mantenha portas e janelas abertas para facilitar a entrada do fumacê;



Cubra alimentos e recipientes de água dos animais;



Retire roupas do varal;



Evite permanecer na rua ou nas portas e janelas durante a aplicação;



Cubra gaiolas e aquários.



Vale destacar que, em caso de chuva ou ventos fortes, o veículo não circulará, uma vez que essas condições comprometem a eficiência da aplicação.

