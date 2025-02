Furto de eletrônicos e joias é registrado em residência de Anastácio

Arquivo/ O Pantaneiro

Uma mulher de 32 anos teve sua residência invadida e furtada no bairro Jardim Progresso, em Anastácio, na madrugada desta segunda-feira (17). Ao retornar para casa, ela encontrou a porta dos fundos arrombada e percebeu o desaparecimento de uma televisão de 42 polegadas, uma maleta com joias de prata, além de maquiagens e perfumes.



Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar, que constatou que a fechadura da porta foi danificada para possibilitar o acesso ao interior da residência. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.



A vítima recebeu orientações sobre as providências cabíveis, e um boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado.