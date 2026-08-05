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Apagão

Gerador móvel chega à subestação de Anastácio para auxiliar no restabelecimento da energia

A chegada do equipamento representa uma nova etapa da operação montada pela Energisa para minimizar os impactos da ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã

Redação

Publicado em 05/08/2026 às 12:46

Atualizado em 05/08/2026 às 13:04

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gerador móvel

Após horas de interrupção no fornecimento de energia elétrica que atingiu os municípios de Anastácio, Aquidauana e parte de Dois Irmãos do Buriti, um gerador móvel chegou à subestação de Anastácio na tarde desta quarta-feira (5) para reforçar os trabalhos de restabelecimento do sistema.

A chegada do equipamento representa uma nova etapa da operação montada pela Energisa para minimizar os impactos da ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã. Até o momento, a concessionária informou apenas que equipes técnicas seguem mobilizadas e atuam na recuperação da rede, enquanto as causas do problema serão apuradas após a normalização do fornecimento.

Segundo informações apuradas, a interrupção foi provocada por um incêndio na subestação de Anastácio, deixando milhares de consumidores sem energia por mais de seis horas. Além de Anastácio, o apagão também afetou Aquidauana e parte do município de Dois Irmãos do Buriti.

A expectativa é de que o gerador móvel contribua para acelerar o processo de recomposição do sistema elétrico. No entanto, a Energisa ainda não divulgou um horário oficial para a conclusão dos trabalhos e o restabelecimento total da energia.

Enquanto as equipes atuam na subestação, moradores e comerciantes seguem enfrentando os transtornos causados pela falta de energia, que impacta residências, estabelecimentos comerciais e diversos serviços.

A concessionária também reforça o alerta para que a população mantenha distância de cabos rompidos ou caídos ao solo, pois eles podem permanecer energizados e representar risco de acidentes. Em caso de qualquer ocorrência, a orientação é utilizar os canais oficiais de atendimento da empresa.

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