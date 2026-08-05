Gerador móvel chega à subestação de Anastácio para auxiliar no restabelecimento da energia

A chegada do equipamento representa uma nova etapa da operação montada pela Energisa para minimizar os impactos da ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã
gerador móvel
Após horas de interrupção no fornecimento de energia elétrica que atingiu os municípios de Anastácio, Aquidauana e parte de Dois Irmãos do Buriti, um gerador móvel chegou à subestação de Anastácio na tarde desta quarta-feira (5) para reforçar os trabalhos de restabelecimento do sistema.
A chegada do equipamento representa uma nova etapa da operação montada pela Energisa para minimizar os impactos da ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã. Até o momento, a concessionária informou apenas que equipes técnicas seguem mobilizadas e atuam na recuperação da rede, enquanto as causas do problema serão apuradas após a normalização do fornecimento.
Segundo informações apuradas, a interrupção foi provocada por um incêndio na subestação de Anastácio, deixando milhares de consumidores sem energia por mais de seis horas. Além de Anastácio, o apagão também afetou Aquidauana e parte do município de Dois Irmãos do Buriti.
A expectativa é de que o gerador móvel contribua para acelerar o processo de recomposição do sistema elétrico. No entanto, a Energisa ainda não divulgou um horário oficial para a conclusão dos trabalhos e o restabelecimento total da energia.
Enquanto as equipes atuam na subestação, moradores e comerciantes seguem enfrentando os transtornos causados pela falta de energia, que impacta residências, estabelecimentos comerciais e diversos serviços.
A concessionária também reforça o alerta para que a população mantenha distância de cabos rompidos ou caídos ao solo, pois eles podem permanecer energizados e representar risco de acidentes. Em caso de qualquer ocorrência, a orientação é utilizar os canais oficiais de atendimento da empresa.
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