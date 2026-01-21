Gestante dá à luz em residência no centro de Anastácio

A família tentava levar a gestante para um veículo quando o parto ocorreu
Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação/ Bombeiros
Uma gestante entrou em trabalho de parto e deu à luz no quintal de uma residência na manhã de terça-feira (20), no bairro Centro, em Anastácio. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio de uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone 193.
Segundo o relato feito aos bombeiros, a família tentava levar a gestante para um veículo quando o parto ocorreu antes da chegada da equipe. No local, os militares encontraram a parturiente consciente e orientada, com a recém-nascida do sexo feminino posicionada junto ao tórax da mãe.
A guarnição utilizou o kit parto para realizar os procedimentos necessários, incluindo assepsia, controle de sangramento e fixação dos grampos no cordão umbilical. A avaliação inicial apontou que tanto a mãe quanto a bebê apresentavam sinais vitais normais, embora a placenta ainda não tivesse sido expulsa naquele momento.
Após o atendimento no local, mãe e filha foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana e, em seguida, transferidas para a maternidade do Hospital Regional, onde ficaram sob cuidados médicos para os procedimentos pós-parto.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde Mental
O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos
Ocorrência
Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (20)
Polícia
A Polícia Militar orienta a população a utilizar o aplicativo Celular Seguro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS