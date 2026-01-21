Acessibilidade

Gestante dá à luz em residência no centro de Anastácio

A família tentava levar a gestante para um veículo quando o parto ocorreu

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 10:53

Viatura Corpo ded Bombeiros / Divulgação/ Bombeiros

Uma gestante entrou em trabalho de parto e deu à luz no quintal de uma residência na manhã de terça-feira (20), no bairro Centro, em Anastácio. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio de uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone 193.

Segundo o relato feito aos bombeiros, a família tentava levar a gestante para um veículo quando o parto ocorreu antes da chegada da equipe. No local, os militares encontraram a parturiente consciente e orientada, com a recém-nascida do sexo feminino posicionada junto ao tórax da mãe.

A guarnição utilizou o kit parto para realizar os procedimentos necessários, incluindo assepsia, controle de sangramento e fixação dos grampos no cordão umbilical. A avaliação inicial apontou que tanto a mãe quanto a bebê apresentavam sinais vitais normais, embora a placenta ainda não tivesse sido expulsa naquele momento.

Após o atendimento no local, mãe e filha foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana e, em seguida, transferidas para a maternidade do Hospital Regional, onde ficaram sob cuidados médicos para os procedimentos pós-parto.

