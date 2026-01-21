Gestante é socorrida após agressão física em Anastácio

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada de terça-feira (20), uma ocorrência de agressão física no bairro Centro, em Anastácio. O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193.



A equipe se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde encontrou a vítima consciente e orientada, deitada, relatando ter procurado o local após ser agredida fisicamente por familiares. A vítima não informou detalhes sobre os motivos da agressão nem a identificação dos envolvidos.



Durante a avaliação, a mulher informou estar grávida de aproximadamente quatro meses, em sua quarta gestação, e relatava dores abdominais. Não foram observados sinais de hemorragia ou perda de líquidos no momento do atendimento.



Diante da situação, os bombeiros realizaram a imobilização da vítima e efetuaram o transporte ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ela permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão. Após a entrega da paciente à unidade hospitalar, a guarnição retornou à base.

