Gestantes de Anastácio participam de visita orientada à maternidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, em parceria com a ABRAMASTACIO, desenvolve um programa voltado a gestantes no terceiro trimestre de gravidez, com a realização de visitas orientadas à maternidade.



A iniciativa tem como objetivo apresentar o ambiente hospitalar e a equipe médica às futuras mães, além de prestar informações sobre procedimentos, tipos de parto e a presença de acompanhantes durante o nascimento.



A visita referente a este mês foi realizada ontem (23) e contou com a participação de gestantes atendidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas. A atividade foi acompanhada pela coordenadora da Saúde da Mulher, Laura Peixoto, e por outros profissionais da área.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!