24 de Fevereiro de 2026 • 16:49

Saúde

Gestantes de Anastácio participam de visita orientada à maternidade

A iniciativa tem como objetivo apresentar o ambiente hospitalar e a equipe médica às futuras mães

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 08:53

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, em parceria com a ABRAMASTACIO, desenvolve um programa voltado a gestantes no terceiro trimestre de gravidez, com a realização de visitas orientadas à maternidade.

A iniciativa tem como objetivo apresentar o ambiente hospitalar e a equipe médica às futuras mães, além de prestar informações sobre procedimentos, tipos de parto e a presença de acompanhantes durante o nascimento.

A visita referente a este mês foi realizada ontem (23) e contou com a participação de gestantes atendidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas. A atividade foi acompanhada pela coordenadora da Saúde da Mulher, Laura Peixoto, e por outros profissionais da área.

Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Cidade

Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25)

