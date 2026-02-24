Gestantes de Anastácio participam de visita orientada à maternidade

A iniciativa tem como objetivo apresentar o ambiente hospitalar e a equipe médica às futuras mães
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, em parceria com a ABRAMASTACIO, desenvolve um programa voltado a gestantes no terceiro trimestre de gravidez, com a realização de visitas orientadas à maternidade.
A iniciativa tem como objetivo apresentar o ambiente hospitalar e a equipe médica às futuras mães, além de prestar informações sobre procedimentos, tipos de parto e a presença de acompanhantes durante o nascimento.
A visita referente a este mês foi realizada ontem (23) e contou com a participação de gestantes atendidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) Arapongas. A atividade foi acompanhada pela coordenadora da Saúde da Mulher, Laura Peixoto, e por outros profissionais da área.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Temperatura pode chegar a 32ºC nesta sexta-feira em Aquidauana e Anastácio
Anastácio realiza audiência pública para prestação de contas da Saúde
Casa do Trabalhador oferece vagas em diversas áreas em Aquidauana e Anastácio
Oficina
Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto
Cidade
A previsão é de que os trabalhos na região sejam concluídos na próxima quarta-feira (25)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS