21 de Fevereiro de 2026 • 15:35

Gol amanhece abandonado na Av da Integração em Anastácio

Veículo apresentava marcas de colisão contra um poste de energia e sem uma das rodas

Publicado em 21/02/2026 às 07:17

Atualizado em 21/02/2026 às 07:21

Você Repórter

Na madrugada deste sábado (21), um veículo modelo Volkswagen Gol de cor vermelha foi encontrado abandonado no meio da Avenida Manoel Murtinho, na cidade de Anastácio, após ter aparentemente colidido contra um poste de iluminação pública. O automóvel estava com a roda dianteira solta, indicando a força do impacto, mas surpreendeu populares pelo fato de não haver ninguém — nem o motorista nem passageiros — no local.

Testemunhas que passaram pelo trecho nas primeiras horas da manhã relataram ter visto o carro parado de forma irregular, com a frente danificada e a roda dianteira desprendida, próxima ao poste atingido. Ainda segundo relatos, não havia sinal claro de socorro ou de que os ocupantes tenham permanecido na cena depois da batida.

Equipes de trânsito e órgãos responsáveis pela iluminação pública foram acionados para remover o veículo e verificar os danos estruturais ao poste, que poderia oferecer risco aos demais motoristas e pedestres caso não fosse rapidamente isolado. Autoridades devem analisar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para tentar esclarecer como ocorreu o acidente e o que motivou a ausência das pessoas que estavam no veículo.

