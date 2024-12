Governo de MS entrega R$ 23,5 milhões em reformas de escolas em Anastácio

Divulgação

Na tarde desta terça-feira, o Governo do Estado entregou reformas e novos equipamentos para quatro escolas estaduais, em Anastácio, somando um investimento superior a R$ 23,5 milhões e beneficiando quase 1,5 mil estudantes.

A solenidade contou com a presença do vice-governador Barbosinha, que destacou o compromisso do Governo Estadual em oferecer uma educação de qualidade.

"É um novo momento para as escolas de Mato Grosso do Sul, especialmente aqui em Anastácio. Estamos celebrando um investimento expressivo que reafirma nossa crença de que o futuro do Estado depende de uma educação sólida. Mais de 62% das escolas estaduais já funcionam em período integral, e continuaremos avançando nesse propósito", afirmou.

Além do vice-governador, participaram da entrega o secretário de Educação, Hélio Daher, e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, reforçando a relevância da parceria entre Estado e municípios para o fortalecimento da educação.

Entre as escolas contempladas está a Escola Estadual Cívico-Militar Maria Corrêa Dias.

A diretora da instituição, Maria Aparecida da Silva, estava emocionada ao falar sobre o momento histórico para a comunidade escolar.

"São 20 anos como diretora, e hoje me sinto realizada. A reforma grandiosa nos dá condições de trabalhar ainda melhor. O orgulho de ser parte da Escola Maria Corrêa Dias está estampado no rosto de cada aluno, professor e funcionário. Essa parceria com a Polícia Militar só engrandece nosso trabalho, promovendo uma educação que transforma não apenas o ensino, mas o comportamento e a postura dos nossos estudantes", declarou.

A entrega das reformas marca uma nova etapa para a educação em Anastácio, envolvendo também as escolas Carlos Drummond de Andrade, Indígena Guilhermina da Silva e Deputado Carlos Souza Medeiros.