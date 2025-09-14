Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 21:22

Buscar

Últimas notícias
X
Perigo

Grande incêndio às margens da BR-262 em Anastácio traz preocupação

Com a ajuda de uma aeronave, Bombeiros evitaram que as chamas atingissem a sede de uma fazenda e a densa fumaça encobre parte da rodovia

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 19:56

Atualizado em 14/09/2025 às 20:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a manhã deste domingo (14), a região da Serra de Maracaju, especialmente um morro localizado bem próximo às margens da BR-262, a cerca de 20 quilômetros do trevo que dá acesso a entrada do município de Anastácio MS.

As chamas se espalham por uma área de morro que é coberta por vegetação nativa e a situação tem causado preocupação, especialmente entre os motoristas que trafegam pela rodovia. A fumaça densa, que se espalha sobre a pista, reduz significativamente a visibilidade, aumentando o risco de acidentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajuda no combate às chamas e com a ajuda de uma aeronave conseguiram conter um dos focos que estava chegando bem perto a uma sede de uma fazenda da região. No momento ainda é possível ver alguns focos de incêndio no topo do morro.

De acordo com os Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (15) o trabalho de combate será retomado.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas as condições climáticas – com tempo seco, baixa umidade do ar e ventos moderados – favorecem a propagação rápida das chamas.

Motoristas que passaram pelo trecho relataram momentos de tensão. “A fumaça está muito densa em alguns pontos, não dá pra enxergar quase nada. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção”, contou Ana Paula Santos, que seguia viagem com a família em direção a Campo Grande.

As autoridades alertam para que os condutores mantenham os faróis ligados, reduzam a velocidade e evitem ultrapassagens em locais com baixa visibilidade. Não há, até o momento, registros de vítimas ou de danos a propriedades próximas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

Setembro Amarelo

Anastácio promove palestra sobre saúde mental na terceira idade

Saúde

Projeto da Fiocruz sobre Chikungunya é apresentado em Anastácio

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha em Anastácio

Idoso perde quase R$ 11 mil em golpe do falso advogado em Anastácio

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha de Anastácio com apresentações culturais

Festa

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha em Anastácio

Publicidade

Educação

Alunos de Anastácio encenam peças sobre a Independência do Brasil

ÚLTIMAS

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo