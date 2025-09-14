Grande incêndio às margens da BR-262 em Anastácio traz preocupação

O Pantaneiro

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a manhã deste domingo (14), a região da Serra de Maracaju, especialmente um morro localizado bem próximo às margens da BR-262, a cerca de 20 quilômetros do trevo que dá acesso a entrada do município de Anastácio MS.

As chamas se espalham por uma área de morro que é coberta por vegetação nativa e a situação tem causado preocupação, especialmente entre os motoristas que trafegam pela rodovia. A fumaça densa, que se espalha sobre a pista, reduz significativamente a visibilidade, aumentando o risco de acidentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajuda no combate às chamas e com a ajuda de uma aeronave conseguiram conter um dos focos que estava chegando bem perto a uma sede de uma fazenda da região. No momento ainda é possível ver alguns focos de incêndio no topo do morro.

De acordo com os Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (15) o trabalho de combate será retomado.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas as condições climáticas – com tempo seco, baixa umidade do ar e ventos moderados – favorecem a propagação rápida das chamas.

Motoristas que passaram pelo trecho relataram momentos de tensão. “A fumaça está muito densa em alguns pontos, não dá pra enxergar quase nada. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a atenção”, contou Ana Paula Santos, que seguia viagem com a família em direção a Campo Grande.

As autoridades alertam para que os condutores mantenham os faróis ligados, reduzam a velocidade e evitem ultrapassagens em locais com baixa visibilidade. Não há, até o momento, registros de vítimas ou de danos a propriedades próximas.

