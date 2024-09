Grávida de 8 meses esfaqueia ex e a namorada dele em Anastácio

PM atendeu ocorrência / Divulgação

Grávida de 8 meses, uma mulher de 37 anos teria invadido a casa do ex, em Anastácio e esfaqueado ele e a namorada, na noite de ontem (9). O caso ocorreu na Rua João Queiroz, Jardim Campanário.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender a solicitação de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a grávida na sala da casa sendo segurada pelo homem, que estava nu.

O homem estava muito ensanguentado, onde foi possível visualizar vários cortes de faca, sendo no pescoço, ombro esquerdo e lateral direita do dorso. Já no quarto, estava uma terceira pessoa envolvida, uma mulher de 31 anos, que também estava ferida por faca, com dois cortes no dorso, no ombro esquerdo e nos dedos da mão esquerda.

Conforme relato do homem, ele estava dormindo em sua casa com a namorada, quando a grávida chegou por volta das 6h. Ela estava de posse de uma faca e já chegou no local desferindo os golpes no casal.

Ela então, foi colocada no compartimento de presos da viatura e feito acionamento do Corpo de Bombeiros Militar para condução das vítimas ao PS de Aquidauana. Logo antes da chegada da equipe BM ao local, a autora do crime disse que estava perdendo líquido, sendo também encaminhada ao PS.

No local dos fatos, foi localizada uma faca e um tufo de cabelos que a grávida arrancou da atual namorada durante a briga. A autora não apresenta lesões corporais aparentes, porém relata uma versão diferente.

Ela disse que foi amarrada e agredida pelo casal durante a madrugada em sua casa. Pela manhã conseguiu se soltar e desferiu os golpes de faca para se defender. Informa também que possui medida protetiva em desfavor do ex e que ele queimou o documento durante a madrugada.

Uma cópia do documento desta Medida Protetiva de Urgência foi solicitado pela equipe policial militar junto ao Fórum da comarca de Anastácio, onde o requerido fica determinado a não se aproximar da grávida a no mínimo 200 metros.

Cabe salientar que a casa em que a grávida estava é de propriedade da mãe do homem, já falecida, e fica ao lado esquerdo da casa onde ele estava. O casal recebeu os devidos cuidados médicos no PS de Aquidauana, foi liberado e conduzido para delegacia de Anastácio, sendo cientificados de seus direitos constitucionais, sem uso de algemas e com as lesões descritas.

A mulher grávida permaneceu no PS, sob observação médica e será apresentada à autoridade policial assim que liberada.

No boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros consta que a grávida estava bêbada.