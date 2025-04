Heber Xavier, o vereador mais votado da história de Anastácio completa 80 anos

Redes Sociais

Ilustre personalidade da vida pública e da História de Anastácio dos anos 70, o ex-vereador Heber Xavier completa neste 17 de abril, 80 anos de idade.

Economista e ex-Superintendente do SESI/MS, aposentado, residente em Campo Grande, Heber (filho de Mário Xavier e Nadir Nogueira e irmão do engenheiro Glândio Xavier, todos “in memoriam”) é citado no Posfácio Historiográfico do meu livro “A Saga Desbravadora de Afonso Martins Paim”

Quando estava concluindo este livro, que é uma biografia romanceada do desbravador gaúcho/pantaneiro que teve sua chácara transformada no Bairro Afonso Paim, primeiro bairro após a emancipação de Anastácio (antes Margem Esquerda de Aquidauana, subdividida em vilas), Heber foi um dos meus entrevistados e que ainda sustenta o recorde de vereador mais votado da História de Anastácio (eleito pela ARENA em 1972 com 15,44% dos votos válidos).

Até hoje nenhum candidato chegou à metade desse percentual.

Naquele mandato (meio século atrás), que foi o último em que vereador não recebia salários (pois a Lei que criou subsídios para vereador foi promulgada em 1975 pelo Presidente da república Ernesto Geisel), Heber assumiu a presidência da Câmara em 1973 e criou diversos projetos, entre os quais: Código Tributário Municipal; Estatuto do Funcionário Público; e Código de Postura Administrativa; e ainda denominou diversas ruas, entre elas a Av. Da Integração (simbolizando a união entre Anastácio e Aquidauana), Rua Índio Neco (homenagem ao cacique terena da Aldeinha Urbana); Av. JK (homenagem ao Ex-Presidente Juscelino Kubitschek), Rua Padre Patrício (pároco que construiu a igreja matriz N.S. de Lourdes), Rua Nilza Ribeiro (ex-Primeira-Dama de Aquidauana, que doou a área para a construção da igreja), Rua Dona Joaninha (tradicional moradora Joana Nunes Proença), Rua Pedroso Alaguês (importante tributário morador), Rua Pastor Ariano (tradicional fundador da Igreja Assembleia de Deus) e Rua Expedicionário Cândido Gomes (morador de Anastácio que participou da Segunda Guerra Mundial).

