Hoje é dia de João Gomes em Anastácio

João Gomes / Redes Sociais

O aguardado dia chegou. O cantor João Gomes sobe ao palco nesta sexta-feira (08) em Anastácio como a principal atração da tradicional Festa da Farinha, realizada em comemoração ao aniversário do município.



A expectativa é de grande público para o show, que promete reunir fãs de toda a região em uma noite marcada por muita música e celebração. Conhecido por arrastar multidões por onde passa, João Gomes deve protagonizar um dos momentos mais aguardados da programação festiva.



A Festa da Farinha acontece nos dias 8 e 9 de maio e é considerada um dos eventos culturais mais importantes de Anastácio, valorizando as tradições locais e promovendo entretenimento para a população.



Natural de Serrita, em Pernambuco, João Gomes ganhou projeção nacional com o ritmo do piseiro e rapidamente se tornou um dos artistas mais populares do país. Entre os principais sucessos do cantor estão “Meu Pedaço de Pecado”, “Eu Tenho a Senha” e “Dengo”, músicas que conquistaram milhões de ouvintes nas plataformas digitais e rádios de todo o Brasil.



Com voz marcante e estilo simples, o artista conquistou uma legião de fãs e se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira atual. O repertório mistura romantismo e ritmos nordestinos, criando uma identidade própria dentro do cenário musical.



A apresentação desta noite promete movimentar Anastácio e marcar em grande estilo as comemorações de aniversário da cidade.



