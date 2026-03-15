Hoje tem almoÃ§o de SÃ£o JosÃ© em AnastÃ¡cio

A comunidade católica de Anastácio realiza neste domingo (15) a tradicional Festa de São José, promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Anastácio. O evento acontece na Comunidade São José, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiéis e moradores em um momento de fé, confraternização e celebração.

A programação começa pela manhã, às 10h, com a celebração da Santa Missa em homenagem a São José, padroeiro da comunidade. Em seguida, a partir das 12h30, será servido o tradicional almoço dançante, que reúne famílias da região em torno de um cardápio típico preparado pela comunidade.

O almoço conta com arroz, mandioca, farofa, salada e churrasco, ao custo de R$ 20 por pessoa. Durante o evento, a animação musical fica por conta de músicos convidados, garantindo música ao vivo e clima festivo para os participantes.

A programação segue no período da tarde, às 13h30, com o tradicional leilão de prendas, atividade bastante aguardada pelos moradores e que ajuda a arrecadar recursos para as ações da comunidade.

Além das atividades principais, também estão sendo comercializados no local bolos, doces, pastéis e bebidas, reforçando o clima de festa e integração entre os participantes.

A celebração é uma das tradições religiosas da região e costuma reunir moradores da área rural e da cidade, fortalecendo os laços de fé e comunidade em Anastácio.