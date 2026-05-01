Acessibilidade

01 de Maio de 2026 • 14:30

Buscar

Últimas notícias
X
61 ANOS DE ANASTÁCIO

Hoje tem Noite Cultural em Anastácio

Programação será recheada de dança, cordel, gastronomia e música

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 10:58

Atualizado em 01/05/2026 às 11:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cordel

A Prefeitura de Anastácio, por meio do Departamento de Cultura, convida toda a população para a Noite Cultural, que será realizada hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, a partir das 19h. O evento acontecerá na Avenida Manoel Murtinho, entre a Rua Dom Aquino e o Porto Geral, reunindo diferentes expressões artísticas em uma celebração especial da cultura local.

A programação foi cuidadosamente preparada para oferecer ao público uma experiência rica e diversificada, com apresentações de dança, literatura de cordel, gastronomia típica, artes cênicas e música. Será um momento de valorização das tradições, promovendo o encontro entre artistas e comunidade, além de fortalecer a identidade cultural do município.

A Noite Cultural também representa uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam de perto o trabalho de artistas locais, prestigiem a produção artística regional e vivenciem um ambiente de integração e lazer. A entrada é gratuita.

A Prefeitura convida todos a participar com família e amigos, celebrando as raízes e os talentos que fazem de Anastácio uma cidade viva e culturalmente rica. A expectativa é de grande público para uma noite de arte, história e integração.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Ampliação do Hospital de Anastácio vai reforçar saúde no município

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Obras marcam avanço no desenvolvimento de Anastácio

Trânsito

Bombeiros atendem mulher e adolescente em acidente em Anastácio

Vítimas de 52 e 12 anos apresentavam escoriações leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro em estado estável

Responsabilidade Social

Senar lança Agrinho em Anastácio com apoio da prefeitura e secretarias

Publicidade

Educação

Anastácio  entrega equipamentos para escolas e reforça compromisso com a educação

ÚLTIMAS

ECONOMIA

Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período

Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho

EDUCAÇÃO

Enem 2026: último dia para pedir isenção da taxa de inscrição

Interessados devem fazer solicitação na Página do Participante do Inep

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo