Homem agride ex e foge após descumprir medida protetiva em Anastácio

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Uma mulher de 31 anos foi agredida pelo ex-companheiro na manhã de quinta-feira (15), na zona rural de Anastácio, próximo ao km 109 da BR-262. O caso foi atendido por uma guarnição do 7º BPM com apoio da equipe Promuse (Programa Mulher Segura).



A vítima apresentava ferimentos no rosto e nos lábios, resultado das agressões físicas. O suspeito, de 43 anos, desrespeitava uma medida protetiva judicial em vigor e fugiu do local antes da chegada da polícia.



Buscas foram realizadas na região, mas o agressor não foi localizado. A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha.

