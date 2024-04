Homem ameaça jogar carro para fora da pista para matar ex-mulher

Divulgação

Mulher de 26 anos foi ameaçada de morte pelo ex-marido, de 62 anos, que insumava jogar o carro em que estavam na BR-262 para fora da pista. Ele estava armado e ainda ameaçou diversas vezes atirar nela.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher está separada do homem, mas tem um filho de 5 meses com ele. Ela relatou aos policiais rodoviários federais que o idoso veio de Bandeirantes a Anastácio.

No retorno para casa, o homem tentou jogar o veículo para fora da pista de rolamento. Ele, ao avistar a viatura da PRF, parou o veículo, desceu com a camiseta rasgada e estava com um arranhão da região do pescoço. Após os relatos, ambos foram encaminhados para a unidade policial, bem como foi exibida e apreendida a pistola Taurus, calibre .380, que estava no carro.

A mulher contou que no trajeto o ex pegava na arma de fogo para lhe ameaçar. Ele a ameaçava dizendo que ela "ia parar no paletó de madeira", insinuando que ia lhe matar.

Ela disse ainda à polícia que sofreu outras agressões em datas anteriores, possui medida protetiva contra ele, porém deixou espontaneamente o autor se aproximar para ajudar nos cuidados do filho que possuem em comum.