Homem cai em golpe ao comprar motocicleta em Anastácio

Divulgação

Um homem de 39 anos, morador da Vila Maior, registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe na compra de uma motocicleta. O crime aconteceu quando ele viu um anúncio na rede social Facebook oferecendo a motocicleta por R$ 2.500,00.



Segundo o boletim de ocorrência, o suposto vendedor entrou em contato com a vítima por números de celular com o DDD 22. O golpista afirmou que a moto estava sob a posse de uma terceira pessoa, com quem ele havia negociado anteriormente, mas que o pagamento não havia sido realizado. O suspeito então sugeriu que o comprador fosse ver a motocicleta com essa pessoa, que alegou ser o verdadeiro proprietário do veículo.



Após a inspeção da moto, a vítima decidiu prosseguir com a compra e foi instruído pelo golpista a realizar o pagamento via Pix e comparecer a um cartório com o proprietário da moto para formalizar a transferência. O comprador indicou que poderia adiantar R$ 1.000,00, prometendo pagar o restante após a transferência. No entanto, o golpista rejeitou a proposta e cessou a comunicação.



O pagamento de R$ 1.000,00 foi feito via Pix para a chave aleatória vinculada ao banco PicPay, em nome de uma mulher. Após a transação, o comprador não conseguiu mais contato com o golpista e procurou o dono da moto, que revelou que o suspeito estava, na verdade, tentando aplicar o golpe também nele.



Orientado por funcionários do banco, o comprador decidiu registrar a ocorrência na delegacia, visando possibilitar um possível processo de ressarcimento do valor pago. O caso continua sob investigação, e as autoridades estão em busca de localizar os responsáveis pelo golpe.