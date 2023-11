Homem cai em golpe ao pagar boleto falso de fornecedora de ração para Pet Shop

Homem caiu em golpe / Divulgação

Um homem de 29 anos, residente na Vila Maior em Anastácio, que atua no setor financeiro de um renomado Pet Shop na região, compartilhou sua experiência de ter caído em um golpe financeiro. Segundo o relato, no dia 13/11, ele recebeu um boleto de uma empresa identificada como "Special Nutri", já conhecida por ser uma fornecedora de rações para o estabelecimento em que trabalha, porém, o boleto era falso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima achando que se tratava da verdadeira empresa, procedeu ao pagamento do boleto do golpe, cujo valor totalizava R$ 7.263,28 reais, utilizando um aplicativo bancário. Entretanto, sua surpresa foi grande quando, após alguns dias, a verdadeira mesma empresa cobrou o fornecimento de ração diretamente na loja em que trabalha. Ao informar que o pagamento já havia sido realizado, a empresa fornecedora questionou a veracidade da transação.

Diante do impasse, o homem verificou detalhadamente suas transações financeiras e constatou que havia sido vítima de um boleto falso. Com o prejuízo financeiro evidente, ele decidiu agir de maneira responsável e procurou as autoridades competentes, comparecendo à delegacia para formalizar a ocorrência.

O golpe mostra que existe uma grande necessidade de cuidados redobrados ao efetuar pagamentos, principalmente por meios eletrônicos. As investigações ficam a cargo da Polícia Civil.