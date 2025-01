Homem chama atenção da PM após jogar 'paradinha' e é preso em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Divulgação

Um homem de 41 anos, chamou a atenção de policiais militares que faziam rondas em Anastácio, ao jogar um objeto envolvido em uma sacola plástica, no chão. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi levado para delegacia.



O caso ocorreu por volta das 17h30 de quinta-feira (16), na rua João Câncio Alves.



Os policiais faziam rondas, quando avistaram o homem. O suspeito ao ver a viatura, jogou uma sacola fora o que chamou a atenção dos militares.



Ele foi abordado com maconha para uso pessoal. Porém, ao conferir o nome do suspeito no sistema, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto.



Assim, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.