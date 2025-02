Homem com mandado de prisão é preso em Anastácio

Viatura da PM / Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 30 anos que possuía um mandado de prisão em aberto na comarca de Anastácio, na tarde desta segunda-feira (17). A prisão foi efetuada por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante patrulhamento no centro da cidade.



Os policiais identificaram o suspeito em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se esconder dentro de uma residência. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem e, ao consultar os dados do indivíduo, confirmou que contra ele havia uma ordem judicial de prisão.



O homem foi detido sem lesões corporais e encaminhado à delegacia local, onde ficou à disposição da Justiça.