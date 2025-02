Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Anastácio

Caso ocorreu em Anastácio / Reprodução/Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos que possuía um mandado de prisão em aberto no centro de Anastácio, na tarde de terça-feira (25). A abordagem ocorreu durante rondas ostensivas realizadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar.



De acordo com a equipe policial, o suspeito demonstrou comportamento estranho ao avistar a viatura, cobrindo o rosto e tentando se esconder atrás de uma árvore. Diante da atitude suspeita, os militares realizaram a abordagem e, ao consultarem os dados do indivíduo, confirmaram a existência da ordem de prisão pendente.



O homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os devidos procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no cumprimento de mandados judiciais e na manutenção da segurança pública no município.