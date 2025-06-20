Homem de 70 anos fica ferido apÃ³s queda de moto em AnastÃ¡cio

Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro

Um homem de 70 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde de quinta-feira (19), em Anastácio. O acidente foi registrado na Rua João Pessoa, no bairro Vila Santa Maria, e atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar.



De acordo com o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada via CIOPS e encontrou a vítima consciente e orientada no local.



Durante a avaliação, foram constatados ferimento e trauma na região nasal, com sangramento moderado, além de deformidade no dedo mínimo da mão esquerda e escoriações nas mãos e nos membros inferiores. Os sinais vitais estavam estáveis.



Segundo relato da vítima, o acidente ocorreu quando ele tentou desviar de uma motocicleta elétrica que teria invadido sua via, momento em que perdeu o controle do veículo e caiu.



A equipe realizou atendimento pré-hospitalar, incluindo curativo na face, e encaminhou o homem ao Hospital Municipal Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.