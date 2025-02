Homem descumpre medida protetiva e ameaça ex-companheira em Anastácio

Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem descumpriu uma medida protetiva e tentou atacar sua ex-companheira com uma faca na cidade de Anastácio, no último domingo (16). A vítima, uma mulher de 32 anos, acionou a Polícia Militar relatando que o agressor invadiu sua residência e tentou atingi-la.



Familiares da vítima conseguiram impedir o ataque, momento em que o suspeito fugiu do local em uma bicicleta. Segundo a mulher, essa não foi a primeira ameaça, pois ele já a intimidava por telefone em outras ocasiões, aumentando seu temor pela própria segurança.



A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou o suspeito. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Anastácio, onde foram adotadas as providências cabíveis.