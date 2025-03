PM atendeu a ocorrência / João Éric, O Pantaneiro

Um homem, de 38 anos, foi preso após descumprir medida protetiva contra a ex-mulher, de 27 anos, no início da noite de quarta-feira (12), no bairro Vila Maior, em Anastácio.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher chegou em casa ontem quando o homem apareceu e começou a inventar que ela estava com outro. Uma discussão começou entre os dois, quando o agressor a puxou pelos cabelos e a deixou caída no chão da sala.

Ele então, pegou um socador de alho de ferro e ameaçou de bater com o objeto, quando ela conseguiu correr e pedir socorro. A Polícia Militar chegou ao local e algemou o homem.

Assim, ele negou os fatos, mas há uma medida protetiva do homem contra a mulher e os três filhos, ou seja, ele descumpriu a ordem judicial de se aproximar da família.

Ele recebeu ordem de prisão e foi encaminhado à delegacia de Anastácio.