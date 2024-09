Homem é baleado após invadir chacara em Anastácio

Você repórter

Na noite de terça-feira (10), um trabalhador rural de 46 anos foi baleado após uma intensa perseguição na BR-262, em Campo Grande.

O fato começou quando o suspeito de tentar invadir a chácara da ex-sogra na área rural de Anastácio, momentos antes de fugiu sentido Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o individuo tentou fugir em alta velocidade ao perceber a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), colidindo com diversos veículos, inclusive uma viatura da PRF. A situação se agravou com a necessidade de assistência do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Durante a abordagem, o homem foi alvejado na perna e foi imediatamente levado para atendimento médico. O caso foi registrado pela 5ª Companhia Independente da Polícia Militar de Campo Grande, e as acusações incluem desobediência, direção perigosa e condução sob efeito de álcool.

A polícia segue investigando o caso para determinar todas as circunstâncias envolvidas na ocorrência.