Homem é detido após disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos suspeito de efetuar um disparo de arma de fogo e tentar contra a vida de um casal no município de Anastácio, no final da tarde de domingo (16). O caso, que envolveu uma discussão entre vizinhos, foi atendido por equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio da Força Tática.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito saindo de sua residência. Ele foi detido enquanto uma das vítimas, uma mulher de 23 anos, relatou que ele tentou matá-la e também a seu esposo, um homem de 55 anos, que conseguiu fugir após o ocorrido. Segundo uma testemunha, o agressor teria efetuado um disparo de espingarda contra a vítima masculina, ameaçando matá-lo.



O suspeito negou a acusação e alegou que apenas discutiu com o vizinho por um suposto comportamento inadequado deste com sua filha. Durante buscas na residência, os policiais não localizaram a arma utilizada no crime. Diante da gravidade da situação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, e a vítima feminina também foi levada para prestar depoimento.