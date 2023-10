Homem é detido após ser pego com maconha em Anastácio

Um homem de, 24 anos, foi detido pela Polícia Militar na região do Bairro Cristo Rei em Anastácio, após os militares notarem que quando a viatura policial se aproximou o suspeito colocou a mão no bolso da frente de sua bermuda e soltou algo no solo próximo ao meio fio.

Ele foi submetido a busca pessoal e checagem junto ao sistema Sigo, que a equipe policial constatou que tratava-se de um dichavador com uma porção de uma substância analago a maconha dentro.

Diante do exposto o autor foi detido e para resguardar sua integridade física foi algemado, pois estava nervoso e agitado, e encaminhado para a Delegacia de Anastácio onde foi entregue sem lesão corporal.