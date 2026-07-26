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VIOLENCIA

Homem é esfaqueado após briga familiar em Anastácio

Vítima de 50 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) após ser ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (26), no bairro Jardim Campanário,

Redação

Publicado em 26/07/2026 às 18:04

Atualizado em 26/07/2026 às 18:08

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Arquivo/O Pantaneiro

Um homem de 50 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) após ser ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (26), no bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

De acordo com as informações divulgadas, a equipe foi acionada por volta das 14h42 para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo, consciente, apresentando um ferimento na região do tórax.

Segundo relatos colhidos no local, o ferimento teria ocorrido após um desentendimento familiar. Durante a avaliação da cena, a equipe constatou que o suposto autor da agressão já havia deixado o local.

Após receber os primeiros atendimentos, ser estabilizado e monitorado pelos profissionais do SAMU, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento.

As circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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