Homem é espancado e tem carro roubado em Anastácio

Um homem de 44 anos foi vítima de assalto, neste sábado, 22, em Anastácio.

Conforme boletim de ocorrência, o homem afirmou estar em uma casa noturna localizada na rua Assis Ribeiro, no bairro Alto na cidade de Aquidauana, momento em que conheceu quatro jovens magros, morenos, sendo que dois possuíam bigodes "ralos".

Ele relatou que interagiu com os jovens e foi convidado a ir até a cidade de Anastácio, pois haveria outra festa para participarem.

Que, então, a vítima deu carona a dois dos indivíduos, enquanto os outros dois vieram logo atrás em um carro prata, que ele não soube descrever a marca e modelo.

Já nas proximidades do bairro Altos da Cidade, em Anastácio, conforme registro, um dos indivíduos anunciou o roubo já empunhando uma arma de fogo tipo revólver.

A vítima conta que começou a ser agredida com violência pelos ocupantes, além de mais um indivíduo que desceu do carro prata para auxiliar no roubo.

Ainda segundo a vítima, vários pertences pessoais seus foram subtraídos, tais como uma corrente de ouro, pulseira, relógio, aparelho celular, além do seu veículo Onix de cor preta,

Ele conta ainda que ficou por algum tempo em poder dos autores, até ser liberado já ao amanhecer em uma rua a qual não sabe informar.

Após os fatos, ele procurou a delegacia para os procedimentos cabíveis.