Homem Ã© flagrado tentando vender televisor furtado em AnastÃ¡cio

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Um homem de 41 anos foi detido na tarde de domingo (23) em Anastácio após ser flagrado tentando vender um televisor furtado em um estabelecimento comercial. A Polícia Militar foi acionada por populares que o viram caminhando pela Rua Garibaldi Medeiros com o aparelho envolto em um pano preto. O suspeito foi localizado dentro do comércio e não conseguiu comprovar a origem do objeto, que teria sido oferecido por R$ 500 ao dono do local.



De acordo com a Polícia Militar, o comerciante, um idoso de 73 anos, desconfiou da procedência do televisor e questionou o suspeito, que alegou ter recebido o aparelho de uma mulher em troca de uma caixa de cerveja. No entanto, a versão apresentada continha inconsistências, já que no horário informado pelo suspeito não havia ônibus partindo para o destino mencionado por ele.



Os policiais realizaram buscas para tentar localizar a mulher mencionada, mas ela não foi encontrada. Diante das contradições, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências cabíveis. O televisor, um modelo Samsung de 43 polegadas, foi apreendido e passará por investigação.

