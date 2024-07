Homem é hospitalizado após cair da ponte Boiadeira em Anastácio

Divulgação

Um homem de 46 anos foi hospitalizado depois de cair de bicicleta da ponte Boiadeira, em Anastácio. O acidente aconteceu na noite de ontem (4), às 20h45.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, deitada de lado. Ele apresentava ferimentos na boca e no nariz e reclamava de dores no peito.



Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar necessário e, com a ajuda da equipe de salvamento, retiraram a vítima do local, transportando-a na viatura até o pronto-socorro de Aquidauana.



Segundo relatos da própria vítima, ele atravessava a ponte de bicicleta quando foi atingido por um veículo, o que provocou sua queda de aproximadamente 8 metros. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e não pôde ser identificado.



A vítima está em observação e passa bem, enquanto as autoridades investigam o caso para identificar o responsável pelo acidente.

