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Tragédia

Homem é morto a facadas após discussão no bairro Cristo Rei em Anastácio

O crime aconteceu na última sexta-feira (27) por volta das 21h30 e é investigado como homicídio doloso

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 11:10

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Você Repórter/ O Pantaneiro

Um homem identificado como David Vareiro Machado, conhecido como “Perna”, foi morto a golpes de faca na noite da última sexta-feira (27), no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O crime aconteceu por volta das 21h30 e é investigado como homicídio doloso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática foi acionada via COPOM para atender inicialmente uma denúncia de lesão corporal por arma branca. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, já sem sinais aparentes de vida.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado e, após avaliação, constatou o óbito ainda no local.

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Discussão teria motivado o crime

Informações colhidas com testemunhas apontam que o autor do crime seria vizinho da vítima. Os dois teriam se envolvido em uma discussão motivada por desentendimento relacionado ao pagamento por um serviço prestado.

Durante o conflito, o suspeito teria se armado com uma faca e passado a perseguir David, desferindo diversos golpes que o atingiram.

Após o crime, o autor fugiu do local em uma caminhonete, tomando rumo ignorado.

Investigação

A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

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