Homem é preso após agredir a esposa com mordidas na área rural de Anastácio

Viatura do 7ºBPM de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na última sexta-feira, 27, uma mulher de 48 anos foi socorrida pela polícia Militar após ela ter sido agredida pelo marido, um homem de 40 anos, com mordidas em uma fazenda próximo ao município de Anastácio.

A vítima estava casada com o autor a cerca de 7 anos e já tinha histórico de agressão entre os dois. Ela contou a polícia que quando chegou em casa depois do serviço o homem estava bêbado e a mandou embora de casa para evitar confusão maior a vítima foi para a casa de uma amiga.

Mas durante a noite precisou voltar para pegar alguns pertences quando o autor viu, as agressões começaram, a patrulha ambiental foi acionado e assim que chegaram na residência se deparam com a mulher com marcas de mordidas pelo rosto, abdômen, e braços além de um ferimento na boca causado por um soco.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso vai ser investigado.