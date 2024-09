Homem é preso após atacar esposa com tijolo em Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos, na noite de sexta-feira (20) após ele atacar sua esposa com um tijolo no Conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por moradores que presenciaram uma briga de casal na residência do acusado. Ao chegarem no local, os policiais viram o rapaz saindo de bicicleta. Durante a abordagem, foi realizada uma revista pessoal, onde encontraram uma pequena porção de maconha, que o acusado alegou ser para consumo próprio.

A esposa do suspeito, um jovem de 18 anos, contou à polícia que a discussão começou após o marido ter saído para negociar meio quilo de entorpecente. Ao retornar, ele separou uma parte da droga para uso pessoal, mas não informou o destino do restante.



A briga se intensificou quando o suspeito demonstrou ciúmes da jovem em relação ao seu ex-marido, o que terminou no ataque. O homem arremessou um tijolo em sua direção, causando cortes na mão esquerda da mulher e um pequeno ferimento na palma da mão direita.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Anastácio. A jovem foi atendida devido aos ferimentos e o rapaz, que não apresentava lesões aparentes, foi preso. A polícia relatou que foi necessário o uso de algemas para evitar fuga e garantir a segurança dos agentes.

O caso foi registrado e segue sob investigação para esclarecimentos sobre o restante da droga mencionada e outros detalhes da ocorrência.