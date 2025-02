Homem é preso após furtar garrafa de whisky em supermercado de Anastácio

PM de Anastácio / Divulgação

APolícia Militar prendeu um homem de 41 anos suspeito de furtar uma garrafa de whisky em um supermercado no centro de Anastácio, na manhã desta terça-feira (25). O crime foi denunciado por funcionários do estabelecimento, que acionaram a PM após perceberem a ação.



De acordo com o relato das testemunhas, o suspeito fugiu logo após o furto, mas foi seguido por funcionários, que indicaram sua localização aos policiais nas proximidades da ponte nova. Durante a abordagem, a equipe encontrou a garrafa escondida na cintura do homem, confirmando o crime.



O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram tomadas as providências cabíveis.

