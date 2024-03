Homem é preso após tentar enforcar a esposa em Anastácio

Divulgação

Um homem foi preso em flagrante depois de tentar enforcar a própria esposa em Anastácio. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na noite de ontem (10).



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica.



No local, a vítima informou que foi agredida pelo marido. Segundo a mulher, o homem tentou enforca-la na cama, mas ela conseguiu escapar dele e pedir socorro.



A mulher, autorizou a entrada na residência e o suspeito foi localizado ainda dentro do imóvel.



Em revista, a polícia ainda encontrou no quarto do casal, 33 munições de calibre 22.



Diante dos fatos o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Anastácio.