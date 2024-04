Homem é preso com quase meio quilo de cocaína na entrada de Anastácio

Divulgação

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante com quase meio quilo de cocaína na entrada de Anastácio. O fato aconteceu na tarde de terça-feira (23).



Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava o patrulhamento ostensivo quando na avenida Manoel Murtinho visualizou o homem dentro de um carro. O que chamou a atenção é que, o suspeito tentou esconder o seu rosto quando viu a viatura.



O fato motivou os policiais a realizarem uma abordagem. O suspeito era passageiro no veículo e ficou esclarecido que se tratava de uma corrida por aplicativo.



Em revista, os policiais encontraram dentro da mochila do homem 417 gramas de cocaína. Ele confessou que comprou o entorpecente em Campo Grande e o venderia em Aquidauana.



Diante da confissão, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia onde a ocorrência foi registrada.